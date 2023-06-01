LPG’ye indirim beklentisi

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı-yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Bu da akaryakıt ürünlerine yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece (3 Mart Cumartesi 00:01) yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG’nin litre fiyatına 50 kuruş indirim uygulanacak.

Şu an 10 lira 72 kuruştan satılan LPG’nin litre fiyatı indirim sonrası 10 lira 22 kuruşa gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,81 TL,

Motorin (dizel): 20,01 TL,

LPG (otogaz): 10,72 TL. (indirim uygulanmadan)