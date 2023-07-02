LPG’ye indirim beklentisi

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre LPG’ye 4 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 57 kuruş indirim bekleniyor.

Şu an litresi 11 lira 65 kuruştan satılan LPG indirim sonrası 11 lira 5 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 24,83 TL

Motorin (dizel): 24,66 TL

LPG (otogaz): 11,65 TL (indirim uygulanmadan)