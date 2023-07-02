LPG'ye indirim beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye (otogaz) indirim beklentisi oluştu. İndirim, yarın gece yarısından itibaren uygulanacak.
- 02.07.2023 12:34
- Güncelleme: 02.07.2023 12:34
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Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre LPG’ye 4 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 57 kuruş indirim bekleniyor.
Şu an litresi 11 lira 65 kuruştan satılan LPG indirim sonrası 11 lira 5 kuruşa gerileyecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 24,83 TL
Motorin (dizel): 24,66 TL
LPG (otogaz): 11,65 TL (indirim uygulanmadan)
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