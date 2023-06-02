LPG’ye indirim kesinleşti

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı-yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Bu da akaryakıt ürünlerine yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gece (3 Haziran Cumartesi 00:01) yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG’nin litre fiyatına 78 kuruş indirim uygulanacak.

Şu an 10 lira 72 kuruştan satılan LPG’nin litre fiyatı indirim sonrası 9 lira 94 kuruşa gerileyecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,81 TL,

Motorin (dizel): 20,01 TL,

LPG (otogaz): 10,72 TL. (indirim uygulanmadan)