LPG'ye zam ardından büyük indirim bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye önceki gün uygulanan zammın ardından 2 lira 4 kuruş indirim beklentisi oluştu. 

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  • 01.04.2023 12:24
  • Güncelleme: 01.04.2023 12:24
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LPG'ye zam ardından büyük indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG’ye Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin uygulanması halinde şu an 12 lira 35 kuruş olan LPG fiyatı 10 lira 31 kuruşa gerileyecek. LPG’ye önceki gün 29 kuruşluk zam uygulanmıştı. Diğer akaryakıt gurubu ürünlerinden benzin ve motorinde ise fiyat güncellemesi beklenmiyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,89 TL,
Motorin (dizel): 21,11 TL, 
LPG (otogaz): 12,35 TL. (indirim uygulanmadan)

1ha

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