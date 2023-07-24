LPG'ye zam bekleniyor

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'nin litre fiyatına yarın gece yarısından (26 Temmuz 00:01) itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte şu an 13 lira 89 kuruştan satılan LPG’nin litre fiyatı 14 lira 18 kuruşa yükselecek. Öte yandan bu gece yarısı geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 99 kuruş zam geldi.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 34,88 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 34,77 TL

LPG (otogaz): 13,89 TL. (zam uygulanmadan)