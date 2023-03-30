LPG'ye zam beklentisi

 Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye bu gece yarısından itibaren 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

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  • 30.03.2023 10:23
  • Güncelleme: 30.03.2023 10:23
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LPG'ye zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (31 Mart 2023 / 00:01) geçerli olacak şekilde LPG’ye 29 kuruş zam bekleniyor.
LPG’ye beklenen zammın uygulanması halinde şu an 12 lira 04 kuruş olan fiyat 12 lira 33 kuruşa yükselecek. 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,89 TL,
Motorin (dizel): 21,11 TL, 
LPG (otogaz): 12,04 TL. (zam uygulanmadan)

1ha

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