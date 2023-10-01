LPG’ye zam beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye (otogaz) zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (3 Ekim 2023 00:01) LPG’nin litre fiyatına 79 kuruş zam bekleniyor.

Zam ile birlikte şu anda 17 lira 68 kuruştan satılan LPG’nin litre fiyatı18 lira 47 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,65 TL

Motorin (dizel): 41,02 TL

LPG (otogaz): 17,68 TL (ZAM UYGULANMADAN