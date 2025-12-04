LPG'ye zam geldi

Otogazın (LPG) litre fiyatına 70 kuruş olarak uygulanması beklenen zam pompaya yansıdı.

LPG'ye zam geldi

Akaryakıt grubu ürünlerinden otogaza 70 kuruşluk zam uygulanması bekleniyordu. Beklenen zam,  gece yarısı pompaya yansıdı ve 27 lira 49 kuruştan satılan otogazın litresi 28 lira 29 kuruşa yükseldi.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,31 TL
Motorin (dizel): 57,17 TL
LPG (otogaz): 28,29 TL (zamlı fiyat)

Haber Merkezi

