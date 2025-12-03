LPG'ye zam kapıda
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye (Otogaz) bu gece yarısından itibaren 70 kuruş zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (04 Aralık 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde LPG’nin litre fiyatına 70 kuruş zam bekleniyor. 27 lira 49 kuruştan satılan LPG’nin litresinin, 28 lira 19 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,24 TL
Motorin (dizel): 57,12 TL
LPG (otogaz): 27,49 TL (Zam Öncesi)