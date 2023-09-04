LPG’ye zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (5 Eylül 2023 00:01) LPG’nin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi.

Fiyat artışı ile beraber şu anda 16 lira 28 kuruştan satılan LPG’nin litresi 17 lira 58 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,73 TL

Motorin (dizel): 38,81 TL

LPG (otogaz): 16,28 TL. (Zam uygulanmadan)