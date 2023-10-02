LPG’ye zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’ye (otogaz) beklenen zam kesinleşti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (3 Ekim 2023 00:01) LPG’nin litre fiyatına 70 kuruş zam uygulanacak.

Zam ile birlikte şu anda 17 lira 68 kuruştan satılan LPG’nin litre fiyatı 18 lira 38 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,65 TL

Motorin (dizel): 41,02 TL

LPG (otogaz): 17,68 TL (ZAM UYGULANMADAN)