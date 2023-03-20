Lüks İftardan Uzak Durun!

Paylaşma ve kardeşliği pekiştirme ayı Ramazan ile birlikte lüks mekanlarda kurulan “lüks iftar sofraları” yeniden gündem olmaya başladı.

Kişi başı 200 TL’den başlayıp 1000 TL’yi bulan iftar menüleri ne yazık ki Ramazan’ın ruhuna uymuyor.

Özellikle ticari toplantı iftarları ve seçim propaganda faaliyetleri dolayısıyla verilecek olan mükellef iftariyeli salon toplantılarının bedelleri bu yıl için Ramazan ayının ruhuna uygun olarak deprem bölgesine gönderilerek, o bölgenin çadırkent ve konteynırkentlerinde kurulacak olan iftar sofralarında kullanılmalı.

Bir kişilik iftar bedeli yerine bir ihtiyaç sahibi aileye Ramazan Kolisi verilebiliyorken, lüks ve şatafatlı iftar sofralarından uzak durmak gerekiyor bu ayda.