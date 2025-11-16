Lüks Kahvaltı Tepki Çekti: Rasim Arı'nın Sofrası Tartışması Yarattı

Sosyal medyada hızla yayılan kareler, Tevfik Fikret’in “Han-ı Yağma” şiirindeki dizeleri hatırlatan yorumlarla karşılandı:

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-i can-feza sizin,

Doyunca, tiksirince, çatlayıncaya kadar yiyin!”

Vatandaşlar, ekonomik dar boğazın yaşandığı bir dönemde sergilenen bu görüntülerin toplumda adalet duygusunu zedelediğini dile getirerek, kamu görevlilerinin daha mütevazı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Olay, sosyal adalet ve temsil sorumluluğu üzerine yeni bir tartışma başlattı.