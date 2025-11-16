  • Haberler
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de bir oto galeride kurulan gösterişli kahvaltı sofrasındaki görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kamuya mal olmuş bir belediye başkanının böylesine lüks bir sofrada poz vermesi, ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca emekli ve asgari ücretli vatandaşın tepkisine neden oldu.

Lüks Kahvaltı Tepki Çekti: Rasim Arı'nın Sofrası Tartışması Yarattı

Sosyal medyada hızla yayılan kareler, Tevfik Fikret’in “Han-ı Yağma” şiirindeki dizeleri hatırlatan yorumlarla karşılandı:
“Yiyin efendiler yiyin, bu han-i can-feza sizin,
Doyunca, tiksirince, çatlayıncaya kadar yiyin!”

Vatandaşlar, ekonomik dar boğazın yaşandığı bir dönemde sergilenen bu görüntülerin toplumda adalet duygusunu zedelediğini dile getirerek, kamu görevlilerinin daha mütevazı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Olay, sosyal adalet ve temsil sorumluluğu üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Haber Merkezi

