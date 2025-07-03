Lüks otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Ş.G. yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde Kuzey Çevreyolu’nda meydana geldi.
Ankara istikametinden Sivas yönüne giden TIR’a otomobil çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına girdi.
Sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.