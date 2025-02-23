Lunch, brunch, fast food, şimdi de 'slow food': Türk Mutfağı can çekişiyor!

Türk ve geleneksel Kayseri mutfağını batı özentisi bir bakış açısıyla sunma etkinliklerine, 27 Şubat’ta düzenlenecek olan “Slow Food Kayseri Buluşması”yla bir yenisi daha ekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün insanlığın en önemli sağlık sorunu olarak gördüğü obeziteyi körükleyen, geleneksel Türk mutfağını hiçe sayan yeni beslenme tarz ve alışkanlıkları ne yazık ki farklı ekinliklerle ilimzide de kabul ettirilmeye çalışılıyor.

Bu tarz batı özentisi, geleneksel beslenme yöntemlerini yok sayan etkinliklerden biri de Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kayseri Otelciler Derneği iş birliğinde Fier Life Center’da "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte Şef ve TV Programcısı Hazer Amani ile Şef ve TV Programcısı Elif Korkmazel konuşmacı olarak yer alacak.

Gastronomi şehri Kayseri'nin geleneksel özgün Kayseri Mutfağı'nın, batı tarzı isimlendirme ve beslenme alışkanlıklarıyla bu tür karartma faaliyetleri tepkiyle karşılanıyor.