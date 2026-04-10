Lütfi Çarşıbaşı, Mimarsinan OSB için adaylığını açıkladı

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Çarşıbaşı, geçtiğimiz günlerde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Çarşıbaşı, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ilk kez 9 Mayıs 2026 Cumartesi tarihinde düzenlenecek olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 1. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için yarışacak.

Çarşıbaşı yaptığı açıklamada adaylığını duyurarak; “Değerli sanayici dostlarım, 9 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Mimarsinan OSB Başkanlık seçiminde aday olduğumu bilgilerinize sunarım. Üretimin içinden gelen ve sahayı yakından tanıyan bir anlayışla, Mimarsinan OSB için çalışmaya talibim. Ortak akıl ve kararlı yönetimle OSB’mizi birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” ifadelerine yer verdi.