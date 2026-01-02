Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 58 bin 246 gereksiz trafik levhalarını kaldırdıklarını duyurdu. Bu düzenlemelerle sürücülerin dikkat dağınıklığını azalttıklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki toplam 58 bin 246 trafik levhasını kaldırdık. Gereksiz ve mükerrer işaretlemeleri ortadan kaldırarak dikkat dağınıklığını azalttık. Sadeleştirme sürecinin devamında, kaldırılan levhaların yüzde 60’ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulamasını da sonlandırdık. Böylece hız sınırı uygulamalarında yeknesaklığı sağladık. Tüm bu çalışmalarla birlikte 68 bin 579 kilometrelik yol ağımızda planlanan düzenlemeleri eksiksiz şekilde tamamladık. Daha güvenli yollar için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.