M. Akif Ersoy Tiyatroyla Anılacak

Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'mızın şairi, milletin vicdanı Mehmed Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde anlamlı bir sanat etkinliğiyle anıyor. Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek 'Milletin Avazı Mehmed Akif' adlı tiyatro oyunu, büyük şairin fikir dünyasını, mücadelesini ve milletle kurduğu güçlü bağı sahneye taşıyor.

“Tek Perde Üç Tablolu Milli Dram” olarak hazırlanan eser, Mehmed Akif’in yalnızca dizeleriyle değil, hayatıyla da bu millete yol gösteren bir dava adamı olduğunu gözler önüne serecek. Oyun boyunca inanç, vatan sevgisi, fedakârlık ve bağımsızlık ruhu, izleyicinin yüreğine dokunan sahnelerle aktarılacak.

Atabey Barış, Özgecan E. Eraydın, Kutay Neşeli, Nazlıcan Kol, Süleyman Özyürek ve Hacı Murat Yiğitsoy’un rol aldığı oyunda, müzikler Kara Karayev ve Grup Şantiye imzası taşıyor. Sahne ve müziğin güçlü birlikteliği, izleyicilere hem hüzün hem de gurur dolu bir atmosfer sunuyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 13.30’da Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda sahnelenecek oyun, Mehmed Akif Ersoy’un aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, onun fikirlerini ve millet için verdiği mücadeleyi bir kez daha hatırlatacak.

“MİLLETİN SESİ VE VİCDANI”

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mehmed Akif’in millet hafızasındaki yerini şu sözlerle ifade etti:

“Mehmed Akif Ersoy, bu milletin sesi, vicdanı ve istikametidir. Onu vefat yıl dönümünde anmak, sadece bir hatırlayış değil değerlerimize yeniden sarılmaktır. Akif’i anlamak, bu toprakların ruhunu anlamaktır.”

Talas Belediyesi, milli ve manevi değerleri yaşatan kültür-sanat etkinlikleriyle, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir hafıza inşa etmeye devam ediyor.

