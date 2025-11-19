M.Germirli Ortaokulu 384 bin liralık kermes gelirini Gazze'ye bağışladı

  • Haberler
Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan kermesten elde edilen 384 bin TL gelir, Gazze'ye gönderilecek.

Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, öğrenciler ve veliler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen 384 bin TL gelir, Gazze’ye gönderileceği ifade edildi.
Okul Müdürü İbrahim Rüştü Yapıcı, Kur’an Kursu Yöneticisi İsmail Doğan ve öğrencilerinden oluşan heyet, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kermesten elde edilen 384 bin TL gelir, Gazze’ye gönderilmek üzere İl Müftüsü Ayvaz’a teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Müftü Ayvaz; “Öğretmenlerimizin, velilerimizin ve minik hafızlarımızın Gazzeli kardeşlerini düşünerek yaptığı bu yardımlar bizim için çok değerlidir. Allah yardımlarını kabul eylesin. Bu duyarlı davranışları sebebiyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonrası İl Müftüsü Ayvaz tarafından öğrencilere eğitim çantası hediye edildi.

Haber Merkezi

