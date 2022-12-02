Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan işçiler maaşlarının ödenmemesi ve haklarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla fabrika hakkında suç duyurusunda bulundu.

23 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan bir grup işçi maaşlarının ödenmediği, özlük haklarının verilmediği ve ‘deneme süresi’ adı altında sigortasız çalıştırıldıklarını iddia ederek, fabrika yöneticileri hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunmadan önce basın açıklaması yapan Av. Niyazi Ünalmış; ”Gönül isterdi ki, Tomarza ilçemizde, bu basın davetini sizlere, Tomarza’nın uzun yıllar sonra kurulmasıyla herkese heyecan veren fabrikasının güzel bir etkinliği için yapalım. Ama maalesef, herkese açılışında heyecan veren bu fabrika, öncelikle burada çalışan işçilerde, sonrasında Tomarza’yı sahiplenen hemşerilerimizde ve en önemlisi de Kayseri kamuoyunda hayal kırıklığı oluşturmuş, Tomarza tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Haziran ayında açılan bu fabrika, açıldığı günden faaliyetini durdurduğu güne kadar; “deneme süresi” adı altında işçilerini sigortasız çalıştırmış, maaşlarını asgari ücretin altında vermiş, maaşlarını ödememiş ya da eksik ödemiş, fazla mesailerini, resmi tatil ücretlerini ödememiş bir fabrika olarak anıldığı gibi işçilerinin banka hesaplarına yatırılan maaşların işyerindeki muhasebeci tarafından maaş kartı ve şifreleri, iş akitleri feshedileceği gerekçesiyle tehdit edilerek, ellerinden alınmış olması ve maaşların muhasebeci tarafından çekilmesi ile şu anda gündeme gelmektedir. Devletin belli kurumlarının kendi arkalarında, yanlarında olduğunu söyleyerek, fabrikanın kuruluş ve açılış aşamasındaki kurum açıklamaları hatırlatılarak işçileri tehdit eden, işçilere hakaret eden işveren ve yetkilileri, sadece işçileri bu anlamda tehdit ve işçilere hakaret etmekle kalmamıştır. 23 Eylül tarihinde işçilerin maaş kartlarını tehditle ellerinden alarak maaşlarını çekmiş, kendi kriterlerine göre, asgari ücretin çok altında ücretler ödeyerek kanunu dolanma yoluna gitmişler ve açıkça Türk Ceza Kanunu’na göre suç işlemişlerdir. Tomarzalı insanımızın muhtaçlığından, kar devşirmeye çalışan bu insanlar emekçilerimizi modern çağda köle gibi çalıştırmış ve haklarını da vermemişlerdir. İşte bu nedenle, işçilerimiz mücadelelerinde haklıdır, haklılıklarını gerek savcılık nezdinde, gerekse SGK nezdinde aramak için mücadelelerine bugünden itibaren başlayacaklardır. Bu mücadeleleri, haklarının son kuruşunu alana kadar devam edecektir. Süreçte kendilerine haklı mücadelelerinden vazgeçmeleri yönünde, gelebilecek her türlü baskıyı kararlılıkla def edeceklerdir. Bu anlamda sorumluluğu tespit edilen ya da süreçte tespit edilecek kişilerin cezalandırılması için bugün suç duyurusunda da bulunacağız” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Av. Niyazi Ünalmış ve mağdur işçiler, Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.