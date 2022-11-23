Maaşlarını alamayan işçiler, işten çıkarıldı
Tomarza Tekstil Fabrikasında çalışan işçilerin maaş alamadıkları için iş bırakma eylemi gerçekleştirmesinden sonra çıkan haberler üzerine, şirket bazı işçilerin iş akdini sonlandırdı.
- 23.11.2022 16:06
- Güncelleme: 23.11.2022 16:06
Tomarza Tekstil Fabrikası’nda çalışan 27 kişi, yaklaşık 2,5 aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra iş bırakan, aralarında makine ustası ve teknik elemanın olduğu işçiler, iş bırakma eylemi ardından çıkan haberler sonrasında işçiler işten çıkarıldı. Fabrikaya, noter üzerinden alacaklarını tahsil edemediklerine dair ihtarname gönderen işçilere mesaj yoluyla SGK’larının (Sosyal Güvenlik Kurumu) iptal edildiği yönünde mesaj gönderildi.
1ha
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