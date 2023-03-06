Maç öncesi yeşil sahada evlilik teklifi

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Tugay Taşoluk, maçı öncesi sözlüsüne sürpriz yaparak, yeşil sahada evlilik teklifinde bulundu.

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  • 06.03.2023 10:01
  • Güncelleme: 06.03.2023 10:42
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Maç öncesi yeşil sahada evlilik teklifi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Tugay Taşoluk, maçı öncesi sözlüsüne sürpriz yaparak, yeşil sahada evlilik teklifinde bulundu.

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 18. haftasında Pazar günü Başakpınar Şaban Tankurt Stadı’nda Başakpınarspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı 4-0’lık sonuçla Kayserigücü FK kazanırken, maç öncesi Başakpınarspor’un orta saha oyuncusu Tugay Taşoluk, sözlüsü Gizem Koç’a yeşil sahada yüzük takarak evlilik teklifinde bulundu. Maç öncesi sözlüsünü tribünden yeşil sahaya davet eden başarılı oyuncusu Tugay Taşoluk, “Gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün Benimle evlenir misin” pankartı eşliğinde önünde diz çökerek, evlenme teklif etti. Yüzük takan ve çiçek vererek sözlüsüne evlenme teklifi yapan Tugay Taşoluk’a takım arkadaşları ile rakip takım oyuncuları büyük destek verdi.

Taşoluk, sözlüsü Gizem Koç’tan ‘evet’ yanıtını aldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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