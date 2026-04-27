Macaristan’da Artistik Cimnastik Junior Cup’ta çifte madalya

Uluslararası organizasyonda mücadele eden sporculardan Hüseyin Emir Cünedioğlu, Gençler Kategorisi’nde sergilediği performansla gümüş madalya kazanırken; Mustafa Yiğit Dur ise Yıldızlar Kategorisi’nde bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada elde edilen derecelerle Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcular, hem teknik heyete hem de sporseverlere büyük gurur yaşattı. Yetkililer, Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mustafa Yiğit Dur’u tebrik ederek, antrenörler Baran Atay ile Mehmet Bilgin’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.