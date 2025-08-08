Madde kullanan çocuğa karşı doğru tutum ne olmalı?

Klinik Psikolog/Bağımlılık Danışmanı Beyza Nur Samur, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı. Samur, çocuğunu madde kullanırken gören annenin yaşadığı süreçten bahsederek, “Ebeveyn, çocuğunun madde kullandığını gördüğü zaman şok durumu olabiliyor. Kabullenememe süreçleri olur ve bu noktada ailelere yüklenmemek gerekiyor. İlk süreçte yanlış davranış sergilenmiş olabilir ama önemli olan süreç sakinleştikten sonra o krizi atlattıktan sonra nasıl davrandığımızdır. Kriz anında yanlış bir tutum sergilemiş olabilirler. İlk karşılaşıldığında hemen müdahale etmek yerine sakin kalabilecekleri, bunu paylaşabilecekleri kişilerle paylaşabilir ve bunu değerlendirdikten sonra tepki verilmelidir. Anne ilk karşılaştığı zaman yoğun duygular, hayal kırıklığı ön planda oluyor. İlk aşamada bu duygularla hareket ettiğinde doğru davranış sergilememsi çok normal” diye konuştu.

‘CEZALANDIRMA DEĞİL SINIRLARI DOĞRU ÇİZMEK ÖNEMLİ’

Samur, çocuğun cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, “Cezalandırma olarak şiddet, evden atmak gibi sert tepkiler bağımlı bireyi ekstra şeffaf olmamaya itecektir. Birey bu durumda yalnızlaşacak ve kendisi baş etmeye çalışacak. Zaten kendi kendine baş etmeye çalışırken bu duruma geldi. Rol model olarak ona baş etme yöntemlerini göstermemiz gerekiyor. Nasıl ki bağımlılık tedavisinde birey kendini geliştirmeyi öğrenebiliyorsa aile de öğrenebiliyor. Ailenin cezalandırmayı değil sınırları doğru çizebilmeyi öğrenmesi lazımdır. Cezalandırmanın tam tersinde kişi hem kendini açabilecek alan buluyor hem kendini yeterli ve değerli hissediyor bununla da beraber iyileşme çok daha hızlı gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.