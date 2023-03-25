Maddi hasarlı trafik kazasına araç yan yattı

Kaza, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Belsin istikametinden gelen Ö.C. idaresindeki ticari araç ile şehir merkezi istikametinden gelen F.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Ticari aracın Bahariye Caddesi istikametine döndüğü esnada yaşanan kazada ticari araç yan yattı.

Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken iki araç da kullanılamaz hale geldi.