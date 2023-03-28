Madeni yağ deposu küle döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde madeni yağ deposu çıkan yangında küle döndü.

PAYLAŞ
  • 28.03.2023 21:34
  • Güncelleme: 29.03.2023 11:18
  • 76
Madeni yağ deposu küle döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde madeni yağ deposu çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi üzerinde bulunan bir madeni yağ deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü

Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü

Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Kayseri Kariyer Merkezi, 1500 kişiye iş kapısı oldu

Kayseri Kariyer Merkezi, 1500 kişiye iş kapısı oldu

Kendini yakan şahısta akli denge bilmecesi

Kendini yakan şahısta akli denge bilmecesi

Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor

Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor

Erciyes'e Mart karı yağdı

Erciyes'e Mart karı yağdı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önceki Seçimde Kayseri'de Kim Ne Kadar Oy Aldı?

Önceki Seçimde Kayseri’de Kim Ne Kadar Oy Aldı?

Kayseri Kariyer Merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı oldu

Kayseri Kariyer Merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı oldu

DAHA FAZLA
Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor

Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan'da yabani alıç ağaçları, ekonomik değere dönüşüyor

Kocasinan'da yabani alıç ağaçları, ekonomik değere dönüşüyor

Hacılarlı sanayiciler ve iş insanları bir araya geldi

Hacılarlı sanayiciler ve iş insanları bir araya geldi