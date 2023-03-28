Madeni yağ deposu küle döndü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde madeni yağ deposu çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi üzerinde bulunan bir madeni yağ deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.