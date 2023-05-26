Mağaraya gömülen 7 sanıklı ceset davasına devam edildi

Kayseri'nin Develi İlçesinde bir kişiyi öldürerek cesedinin bir mağaraya gömülmesi olayı ile ilgili 7 sanığının yargılanmasına devam edildi.

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  • 26.05.2023 15:51
  • Güncelleme: 26.05.2023 16:07
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Mağaraya gömülen 7 sanıklı ceset davasına devam edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi İlçesinde bir kişiyi öldürerek cesedinin bir mağaraya gömülmesi olayı ile ilgili 7 sanığının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.A., Ş.B., M.İ., M.K., F.A., M.Y. ve taraf avukatları katılırken tutuksuz sanık S.Y. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Sanıklar mahkemede verdikleri ifadelerinde ’adaletinize sığınıyorum’ dedi. Savcı şüphelilerden F.A., A.A., M.K., M.İ., Ş.B. ve M.Y. hakkında, ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından, tutuksuz sanık S.Y. hakkında ise, ‘Suç delillerini yok etme’, Ş.B. ve A.A.’nın ‘nitelikli yağma’ suçundan yargılanmalarını istedi.

Olay

İilçeye bağlı Abdulbaki Mahallesi’nde 30 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, polis ekipleri toprağa gömülmüş erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmada cesedin kimliğinin Emrah B.’ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi. Polis ekipleri; olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.’nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde cinayete karıştığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

İHA

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