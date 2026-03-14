Mağazalarda düşen ürün tartışması: Tüketici mi, mağaza mı sorumlu?

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, marketlerde ya da AVM’lerde bir ürünün yanlışlıkla düşmesi sonucu zarar görmesinden dolayı tüketici davranışından dolayı oluşan zararın, mağazanın talep edebileceğini ifade etti. Şahin, “Öncelikle marketin ya da mağazanın her tarafta kamera olması gibi avantajı bulunuyor, sizin düşürdüğünüzü görüyor. Hatayla düşürmüşseniz tabi ki oluşan zararı mağazaya ödemek zorundasınız. Fakat burada mağazaların şöyle bir sorumluluğu var. O ürünler teşhir edilirken, güvenlikli bir şekilde teşhir edilmeli. Raflarında sağlam, kolay kolay düşmeyecek bir şekilde teşhir edilmeli. Bu da yine kamera kayıtları ile ortaya çıkar. Rafta güvenilir bir şekilde duruyorsa ürün ve eğer biz düşürmüşsek bizim sorumluluğumuzda, ama güvenlikli değilse itiraz etme hakkımız var. O da zaten şikayete tabi olarak karara çıkar” diye konuştu.

Başkan Şahin, mağazaların bu durumlara karşı kendilerini sigortalattıklarını da belirterek, “Mağazalar kendilerini bu tarz durumlara karşı sigortalıyorlar. Fakat orada şöyle bir sistem işliyor; Mağazanın sigorta yaptığı şirket zararı karşılıyor, kim bunu düşürmüşse zarar vermişse ondan rücu ettiriyor. Yani sizi mağaza değil de sigorta şirketi dava edebilir. Bunun için başımıza bir şey geldiğinde, burada raflar düzgün değildi diye kaydımızı talep edelim” şeklinde konuştu.