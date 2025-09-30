Mağdur Aileye Başkan Yalçın Sahip Çıktı

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Yalçın, Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün yapacağı inceleme, araştırma ve değerlendirmelerden sonra gerekli yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.

Mevlana Mahallesinde dün gece yaşanan olayda ailesine şiddet uygulayan H.P, üvey oğlu Y.C.K tarafından öldürülmüştü.

Başkan Yalçın, geriye kalan aile fertlerinin sahipsiz olmadıklarını ve Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.