Mahalle buluşmaları Hisarcık ve Kıranardı ile devam etti

Mahalle buluşmalarına her hafta bir yenisi daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, bu çerçevede Hisarcık ve Kıranardı Mahalle halkı ile bir araya gelerek festival tadında bir gün yaşadı.

Mahalle buluşması aracılığıyla mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak düzenlediğimiz Mahalle buluşmaları etkinliğimizi Hisarcık ve Kıranardı Mahallemizde gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla iç içe olup onlarla birlikte eğlenmek ve taleplerini dinlemek bize motivasyon sağlıyor. İlçemizde alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken vatandaşlarımızla da bir araya gelmeyi de ihmal etmiyoruz. Her kesime hitap eden kültürel etkinlikleri yapmak bizi de mutlu ediyor. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde mahalle buluşmalarımız önemli bir yere sahip. Ailelerin ve çocukların bir arada olduğu etkinlikte, maskotlar, ikramlar, oyunlar ve konserleler dolu dolu bir akşam yaşıyoruz. Tüm mahalle halkımızın katıldığı etkinliğimizde herkes eğlenceli dakikaların yaşıyor. Mahalle kültürü, samimiyeti ve güler yüzüyle bizleri sarıp sarmalayan tüm hemşehrilerime ev sahiplikleri için teşekkür ederim” dedi.