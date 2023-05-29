Mahalle muhtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan için 7 küçükbaş hayvan kestirdi

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Yenimahalle Muhtarı Osman Çıtak, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için adağını yerine getirerek, 7 küçükbaş hayvan kestirdi.

Yozgat’ta seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda adak adayan Aydıncık ilçesi Yenimahalle Muhtarı Osman Çıtak, seçim sonuçlarının ardından ilçe meydanında adağını yerine getirdi. Aydıncık ilçesinde de vatandaşlar, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ardından davullu zurnalı kutlama yaparak, sevinç gösterilerinde bulundu.

Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi halinde adak adadığını söyleyen Yenimahalle Muhtarı Osman Çıtak, “İkinci tura kaldığından dolayı kısmet bugüneymiş, 7 adağı cumhurbaşkanımız adına kesiyorum. Çünkü cumhurbaşkanımız yedi düvelle savaştı. Bunlar ona helal olsun. Kendisine hayırlı olsun diliyorum, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.