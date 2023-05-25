Mahalle sakinleri Ahi Evran'daki çocuk parkına önlem istiyor
Kayseri'de çocuklar için yapılan oyun parkının yola yakın olması ve korkuluk olmamasından şikayetçi olan Ahi Evran Mahallesi sakini Ahmet Arslan, çocukların aniden yola çıkabileceği riskine dikkat çekerek önlem alınmasını istedi.
- 25.05.2023 11:31
- Güncelleme: 25.05.2023 11:31
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan oyun parklarının yola yakın olması ve parkın çevresinde herhangi bir korkuluk bulunmaması mahalleliyi tedirgin ediyor.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Arslan, oyun parkının koruma bariyeriyle yoldan ayrılması gerektiğini söyledi. Parkı kullananların çocuk olduğuna dikkat çeken Arslan, “Ana yol parkın hemen yan tarafında ve çocuklar oynarken aniden yola çıkabiliyor. Çocukların hızla gelen bir aracın altında kalmasından endişeliyiz. Yandaki muhtarlığın etrafı çitle kapalı. Aynı şekilde çocuk parkı ile yol arasına da çit yapılmasını istiyoruz. Anneler de bu durumdan şikayetçi” dedi.