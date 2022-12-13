Mahalledeki çocuklar için kulüp binasını spor salonuna çevirdiler

Yıllardır amatör futbol branşında faaliyet gösteren Başakpınarspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi işbirliği ile açılan kurs ile taekwondo dalında lisanslı sporcular yetiştiriyor. Kulüp yönetimi, yer sorununu çocukların spor yapması için kulüp binasını spor salonuna çevirerek çözdü.

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  • 13.12.2022 12:09
  • Güncelleme: 13.12.2022 12:38
Mahalledeki çocuklar için kulüp binasını spor salonuna çevirdiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yıllardır amatör futbol branşında faaliyet gösteren Başakpınarspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi işbirliği ile açılan kurs ile taekwondo dalında lisanslı sporcular yetiştiriyor. Kulüp yönetimi, yer sorununu çocukların spor yapması için kulüp binasını spor salonuna çevirerek çözdü.

Başakpınar Mahallesi’ndeki çocukların farklı sporlara yönlendirilmesi için çalışma başlatan Başakpınarspor yönetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi işbirliği taekwondo branşında karar kıldı. Ancak, yer konusunda sıkıntı yaşayan kulüp yönetimi fedakârlık yaparak Şaban Tankurt Stadı’nın altında bulunan Kulüp Merkez Ofisi’ni spor salonuna çevirerek bu sorunu çözdü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından taekwondo Antrenörü Mehmet Akif Ceyhan yönetiminde kız ve erkek gurupları olmak üzere yaklaşık 120 sporcu ile başlayan çalışmalar şuan 60 sporcu ile devam ediyor. Kulüp Yöneticisi Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada; “Temel amacımız çalışmalarımızı ve sporcu sayımızı artırarak Başakpınar’a ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak, gençlerimizi spor sayesinde her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak. Bu vesile ile kulübümüze ve genç sporcularımıza olan destekleri için başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı‘ya ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz. Mahallemizin merkeze uzak olması ve mahallede yaşayan çocuklarımızın farklı sporları yapmasından mahrum kalmaması için böyle bir çalışma başlattık. Önümüzdeki aylarda mahallemizde çocuklarımızın farklı branşlarda spor yapmaları için yeni adımlar atacağız. Başakpınarspor bir futbol kulübü olmaktan çıkarak spor kulübü olma yolunda ilerliyor” ifadelerinde bulundu.

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İHA

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