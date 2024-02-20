Mahalleli 30 yıldır bırakmıyor

Kayseri’de Kılıçaslan Mahallesi muhtarlığına 30 yıl önce seçilen Abdullah Yiğit, görevini 6 dönemdir ara vermeden sürdürüyor. İlk aday olduğunda 8 adayla yarıştığını anlatan Muhtar Yiğit, “İlk kez 27 Mart 1994 yılında aday oldum ve muhtar olarak seçildi. O zaman 8 adayla yarışmıştım. O yıldan beri 6 tane seçime girdim ve hepsini kazandım. Bunun sırrı önce vatandaşın gönlünü kazanmak. Belediyelere talep ediyoruz bir şekilde vatandaşlarımıza hizmeti geliyor ama önemli olan vatandaşın kalbini kazanmak. Bu yüzden 6 dönemdir mahalle sakinlerimiz sağ olsunlar bizi seçiyor” ifadelerini kullandı.

‘1994 YILINDAN BERİ VATANDAŞLAR BENİ SEÇİYOR’

Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda muhtar olduğunu dile getiren Muhtar Yiğit, “1994 yılında bir ortamda otururken mahalledekiler ‘Abdullah mahallede esnafsın seçimde geliyor aday ol’ dediler. Muhtarlık aklımda yoktu. Eşin, dostun teşvikiyle aday oldum. Aday olduktan sonra seçim çalışmalarımı sürdürdüm. O yıldan beride vatandaşlarımız teveccüh gösterip seçiyorlar” şeklinde konuştu.

Muhtar olduğu yıldan bu yana yaptığı ve talepte bulunduğu projelerinden bahseden Muhtar Yiğit, “30 yıl boyunca mahallemizdeki sinyalizasyonları yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’ye talebimiz neticesinde sinyalizasyonlar kondu. Bazı yerlere bariyer istedik olmadı, yapmadılar. Kentsel dönüşümü bakanlık veya belediye ilan etmesini istiyoruz. Mahallemiz 50’li yıllarda imara açıldığı için eskidi. Kentsel dönüşüm olursa en azından buradaki eğitim, kültür ve ekonomi seviyesi artar” diye konuştu.

‘ESKİSİ KADARDA MUHTARLARIN PEK GÖREVİ KALMADI’

1994 yılından beri aynı sloganı kullanan ve muhtarların eskiye göre görevinin kalmadığını belirten Muhtar Yiğit, “‘Yaptığımız yapacağımızın teminatıdır’ sloganını 6 dönemdir hiç değiştirmedim. Daha iyisini yapmaya gayret edip çaba göstereceğiz. Vatandaşlar geldiklerinde beni yerimde görürler. Eskisi kadarda muhtarların pek görevi kalmadı zaten. Vatandaş postasını almamışsa posta zarfı muhtarlığa bırakır. Muhtarda aldıysa kurum vatandaşın aldığını kabul eder. Bunun dışında da pek bir görevimiz kalmadı. 31 Mart 2024 seçimlerinde de tekrar adayım” ifadelerini kullandı.