Mahalleli hırsızlık şüphelisini polise teslim etti

Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi’nde meydana gelen olayda vatandaşlar bir erkek şahsı yakaladı. İddiaya göre hırsızlık şüphesiyle yakalanan şahıs 2 kişi tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yakalanan şahsa tepki gösterdiği görüldü.

İNCESU’DA DA HIRSIZLIK

Bu arada İncesu ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi’nde de hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler girdikleri bağ evinden bazı eşyaları çaldı. Bağ evini tamamen dağıtan şüpheliler elektrik hatlarına da zarar verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.