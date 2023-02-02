Mahallenin ara sokaklarını muhtar açtı
Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle arası yolları muhtar Hamdi Davarcı kendi traktörüyle açtı.
- 02.02.2023 19:07
- Güncelleme: 02.02.2023 19:07
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Kayseri’deki kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Tomarza Aslantaş Mahalle halkı ise bu durumdan olumsuz etkilendi. Yolları açmaya çalışan belediye ekiplerinin giremediği ara sokakları Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı açtı. Kendi traktörü ile kapanan yoların ulaşıma açılmasına yardım eden Davarcı, ekiplere destek oldu.
1ha
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