Mahallenin ara sokaklarını muhtar açtı

Kayseri’deki kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Tomarza Aslantaş Mahalle halkı ise bu durumdan olumsuz etkilendi. Yolları açmaya çalışan belediye ekiplerinin giremediği ara sokakları Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı açtı. Kendi traktörü ile kapanan yoların ulaşıma açılmasına yardım eden Davarcı, ekiplere destek oldu.