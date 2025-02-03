'Maharetli Eller' Hem Ekonomik Hem Kültürel Etkinlik

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', şehrin en önemli sosyo ekonomik ve kültürel etkinliklerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

'Maharetli Eller' Hem Ekonomik Hem Kültürel Etkinlik

Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte Talas’ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanı’na kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, bünyesinde el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturma özelliği taşıyor. 80’e yakın kadın üreticinin stant açtığı Şubat ayının ilk pazarına vatandaşlar yine yoğun ilgi gösterdi.

“HER DEFASINDA AYNI HEYECANLA GELİYORUZ”

Ev hanımların emeğinin yansıtıldığı ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, ev ekonomisine katkının yanında sosyal hayata kattıklarıyla da dikkat çekiyor. Pazarla ilgili düşüncelerini dile getiren ve pazarda stant açan bir girişimci, evini atölyeye çevirdiğini söyleyerek el emeği ürünlerini bu pazarda sattığını ve öğrencilere burs verdiğini ifade etti. Organizasyonun öneminde dikkat çeken girişimci, “Bu pazarın açılması çok iyi oldu.  İlgi de gayet fazla, hoşuma da gidiyor. Teşekkür ederim.” dedi.

Pazarla ilgili düşüncelerini dile getiren bir diğer üretici de, “Benim ürünlerim hamur işi üzerine, bunun yanında turşularım ve reçellerim var. Bu pazar bizim için çok güzel bir imkan oldu. Her defasında aynı heyecan ve istekle geliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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