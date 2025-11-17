Maharetli Eller Pazarı Kasımda Yine Dolup Taştı

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her kurulduğunda ilgiyle karşılanan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, kasım ayında ikinci kez bu pazar günü vatandaşlarla buluştu. Serin ama hareketli bir kasım gününde kurulan pazar, yine üreticilerle tüketicileri aynı noktada bir araya getirdi.

Kurulduğu günden bu yana büyük ilgi gören ve her ayın 1. ve 3. pazar günü düzenlenen organizasyon, Talas’ın üretime verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen pazar, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan Harman Mahalle Meydanı’nda kuruldu.

Kasım ayının ikinci buluşmasına da vatandaşların ilgisi yoğundu. Ev hanımları tarafından özenle hazırlanan ürünlerin yer aldığı pazarda; el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün tezgâhlardaki yerini aldı.

Ziyaretçiler, hem alışveriş yaparak kadın üreticilere destek oldu hem de Maharetli Eller Pazarı’nın sıcak ve samimi atmosferinde keyifli bir pazar günü geçirdi. Pazar, kasım ayındaki ikinci buluşmasıyla Talas’ın üretim ruhunu ve kadın emeğinin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

