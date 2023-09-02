Maharetli Eller Pazarı, misafirlerine kapılarını açıyor

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', 3 Eylül Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 02.09.2023 10:08
  • Güncelleme: 02.09.2023 12:18
Maharetli Eller Pazarı, misafirlerine kapılarını açıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, 3 Eylül Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak.

Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
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