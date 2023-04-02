Maharetli Eller Ramazan'a 'merhaba' dedi

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' Ramazan ayına 'merhaba' dedi.

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  • 02.04.2023 15:19
  • Güncelleme: 03.04.2023 09:28
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Maharetli Eller Ramazan'a 'merhaba' dedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ Ramazan ayına ‘merhaba’ dedi.

Talas’ın tarihi güzelliklerinin baharında Harman Mahallesi Meydanı’nda her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler satışa sunuluyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturan pazarda, ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün tezgahlarda müşterilerini bekliyor. Maharetli Eller Kadın Kooperatifi kurucu üyelerinden Nazmiye Büyüktaşkın; “Bize Talas Belediyesi’nin çok büyük destekleri oldu. Sağ olsun burayı bize hazırlayan Mustafa Yalçın başkanımız oldu. 3 yıldır hanımlar kendi elleriyle yaptıklarını burada satıyorlar. Bu sayede hem sosyal bir etkinlik hem de gelir elde etmiş oluyorlar. Havanın güzel olduğu zamanlarda pazarımıza ilgi gayet güzel ama hava güzel değil ise ilgi biraz da olsa düşüyor. El yapımı takı, çanta, gıda ürünleri, bahçe malzemeleri, turşu, mantı ve börek gibi her şey var” dedi.

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İHA

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