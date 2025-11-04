Mahkeme çıkışı husumetlilerine ateş eden şahıs başkasını yaraladı

Olay Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi 3540. Sokakta meydana geldi. Altıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın taraflarından olan M.K., iddiaya göre duruşmaya gelmezken adliye yakınlarında karşı taraf olan M.C. ile kardeşi M.C.’ye av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar olay sırasında çevrede bulunan başka bir şahsın aracına isabet etti. Saçmaların isabet ettiği 1 kişi de hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.