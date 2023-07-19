Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Bünyan Kapalı Kadın Cezaevi'nde eğitim gören çocuklar için yapılan oyun parkının açılışı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 19.07.2023 15:58
  • Güncelleme: 19.07.2023 16:22
  • 81
Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Kapalı Kadın Cezaevi’nde eğitim gören çocuklar için yapılan oyun parkının açılışı yapıldı.

Yapılan parkla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Kayseri Ceza İnfaz Kurumu Bünyan Yerleşkesi Kapalı Kadın Cezaevi içerisinde eğitim gören çocukların hayatını bir nebze güzelleştirmek için yapımını tamamladığımız Şehit Ceza İnfaz Koruma Memuru Zeynep Çıkar çocuk oyun parkının açılışını Kayseri Cumhuriyet Başsavcımız Habib Korkmaz, Başsavcı Vekilimiz Ömer Demirgöz, Cumhuriyet Savcımız Ahmet İhsan Koç, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Nuri Çakır, İlçe Jandarma Komutanımız Şevket Ayhan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Serkan Dilekmen ve Cezaevi Kurum Müdürlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Cezaevi kreşinde eğitim gören çocukların hayatına dokunacak bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Şehit Ceza İnfaz Koruma Memuru Zeynap Çıkar Çocuk Oyun Parkının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Muharrem ayı neden önemlidir?

Muharrem ayı neden önemlidir?

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

3
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

4
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

DAHA FAZLA
Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Başkan Arslan, 'Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Başkan Arslan, “Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”