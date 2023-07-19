Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Bünyan Kapalı Kadın Cezaevi’nde eğitim gören çocuklar için yapılan oyun parkının açılışı yapıldı.

Yapılan parkla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Kayseri Ceza İnfaz Kurumu Bünyan Yerleşkesi Kapalı Kadın Cezaevi içerisinde eğitim gören çocukların hayatını bir nebze güzelleştirmek için yapımını tamamladığımız Şehit Ceza İnfaz Koruma Memuru Zeynep Çıkar çocuk oyun parkının açılışını Kayseri Cumhuriyet Başsavcımız Habib Korkmaz, Başsavcı Vekilimiz Ömer Demirgöz, Cumhuriyet Savcımız Ahmet İhsan Koç, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Nuri Çakır, İlçe Jandarma Komutanımız Şevket Ayhan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Serkan Dilekmen ve Cezaevi Kurum Müdürlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Cezaevi kreşinde eğitim gören çocukların hayatına dokunacak bu değerli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Şehit Ceza İnfaz Koruma Memuru Zeynap Çıkar Çocuk Oyun Parkının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.