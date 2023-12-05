Mahkumlar için 'Adalet Halk Kütüphanesi' açıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Adalet Halk Kütüphanesi' düzenlenen törenle açıldı.

PAYLAŞ
  • 05.12.2023 13:30
  • Güncelleme: 05.12.2023 16:18
Mahkumlar için 'Adalet Halk Kütüphanesi' açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘Adalet Halk Kütüphanesi’ düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri katıldı. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Ankara Sincan Cezaevinden online olarak katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Ortada güzel bir hizmet var. Sayın bakanlarımız gerekli açıklamaları yaptılar kütüphanelerle ilgili. Burada kütüphanemizde 10 bin 560 tane kitap bugüne kadar temin edildi ve her 15 günde bir mahkumlarımızdan liste alınıyor. Onların istedikleri kitaplar da görevlilerimiz tarafından kendilerine ulaştırılıyor. 15 gün sonra okuduklarını alıyoruz, yeni taleplerini de karşılıyoruz. Bu vesile ile burada güzel bir hizmet yürütülüyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Kültür Bakanlığımıza ve İl Kültür Müdürümüz Şükrü Dursun bey ile ekibine ve emeği geçen herkese. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Gökmen Çiçek de konuşmasında, “Az önce hep beraber kütüphanemizi hep beraber gezdik. Muhteşem bir kütüphane. Başsavcımızın söylediği gibi 11 bin kitap, günlük 250 kişinin istifadesi, hem tutuklu hükümlülerimiz hem çalışanlarımız ve aileleri, herkesin istifadesine sunulmuş olan bu kütüphane aynı zamanda il kütüphanelerimizle koordine halinde. 11 bin kitap gibi görünen aslında kitaplıkları ilin diğer kitaplıklarıyla beraber 80 bin kitaba kadar ulaşabilmekte buradaki arkadaşlarımız. Hem teşhiri ile hem seçilen renkleri ile gerçekten iç açıcı, muhteşem. Biz de daha öncesinde cezaevindeki hükümlü arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. Orada bu kütüphaneden dolayı çok ciddi memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Mutlu olduklarını ifade etmişlerdi. Biz hem bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem başsavcımıza, komisyon başkanımıza, cezaevi müdürümüze ve İl Kültür Müdürümüze böyle muhteşem bir kütüphaneyi hizmete açtıkları için Kayseri Valisi olarak çok mutlu olduğumu ifade ediyor hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek Adalet Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 54 aranan şahıs yakalandı, 14 faili meçhul olay aydınlatıldı

Talas'ta 54 aranan şahıs yakalandı, 14 faili meçhul olay aydınlatıldı

Avrupa Parlamentosu Üyeleri Kayseri'ye hayran kaldı

Avrupa Parlamentosu Üyeleri Kayseri'ye hayran kaldı

Ulaşım A.Ş. Filosuna 15 adet yeni elektrikli körüklü otobüs daha kattı

Ulaşım A.Ş. Filosuna 15 adet yeni elektrikli körüklü otobüs daha kattı

Doktorla tartışan çocuk özel hastaneyi birbirine kattı

Doktorla tartışan çocuk özel hastaneyi birbirine kattı

ERÜ'ye 2023 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü

ERÜ'ye 2023 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü

Spor AŞ 'At Pansiyonu' hizmeti başlattı

Spor AŞ 'At Pansiyonu' hizmeti başlattı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye'de doğalgaz ateşi yandı

Felahiye'de doğalgaz ateşi yandı

Melikgazi, öğrencilerle birlikte Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliği düzenledi

Melikgazi, öğrencilerle birlikte Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliği düzenledi

DAHA FAZLA
Türkiye yüzyılında herkesin en az iki dikili ağacı oldu

Türkiye yüzyılında herkesin en az iki dikili ağacı oldu

Mahkumlar için 'Adalet Halk Kütüphanesi' açıldı

Mahkumlar için 'Adalet Halk Kütüphanesi' açıldı

Kocasinan'da 80 faili meçhul olayı çözüldü

Kocasinan'da 80 faili meçhul olayı çözüldü

Kuruköprü'ye yeni sosyal tesis

Kuruköprü'ye yeni sosyal tesis

Polis ekipleri 1 ayda 473 bilgilendirme faaliyetinde bulundu

Polis ekipleri 1 ayda 473 bilgilendirme faaliyetinde bulundu