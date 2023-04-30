Mahkumları taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 14 kişi yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Elazığ’dan mahkum getirdiği öğrenilen cezaevi ring aracı ilçeye bağlı Kızılçevrik mevkiinde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 mahkumun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan 14 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.