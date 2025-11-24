Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, D-8 ülkeleri ziyareti çerçevesinde Pakistan'da önemli temaslarda bulundu. Ziyaretinin en dikkat çekici anlarından biri, Minar-e-Pakistan meydanında Cemaat-i İslami tarafından düzenlenen etkinlikte yer almasıydı.

Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama

Etkinlikte Alkhidmat Foundation’ın standını ziyaret eden Arıkan, ayrıca Pakistan'ın ulusal şairi Muhammed İkbal’in kabrini ziyaret ederek, tarihi ve kültürel mirasla dolu bir gün geçirdi. Bu anlamlı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Genel Başkan Mahmut Arıkan, kabrini ziyaret ettiği Pakistanlı alim Ebul Ala el Mevdudi hakkında şunları kaydetti: 'Üstad Mevdûdî’nin, Kur’ân-ı Kerîm’in rehberliğinde tasavvur ettiği adil dünya düzeni, ümmetin izzeti ve İslam coğrafyasının yeniden yükselişi fikri bugün tüm Müslümanlar için en önemli kılavuzlardan birisidir. Ruhu şâd, makamı âlî olsun.'

Mahmut Arıkan’ın bu ziyareti, hem siyasi hem de kültürel bağların pekişmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mahmut Arıkan'ın Pakistan'da Muhammed İkbal'in Kabrini ziyaret etti

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kayseri'nin kültür hazinesi, 'Şehir Kültür' Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri'nin kültür hazinesi, "Şehir Kültür" Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!