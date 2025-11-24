Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama

Etkinlikte Alkhidmat Foundation’ın standını ziyaret eden Arıkan, ayrıca Pakistan'ın ulusal şairi Muhammed İkbal’in kabrini ziyaret ederek, tarihi ve kültürel mirasla dolu bir gün geçirdi. Bu anlamlı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Genel Başkan Mahmut Arıkan, kabrini ziyaret ettiği Pakistanlı alim Ebul Ala el Mevdudi hakkında şunları kaydetti: 'Üstad Mevdûdî’nin, Kur’ân-ı Kerîm’in rehberliğinde tasavvur ettiği adil dünya düzeni, ümmetin izzeti ve İslam coğrafyasının yeniden yükselişi fikri bugün tüm Müslümanlar için en önemli kılavuzlardan birisidir. Ruhu şâd, makamı âlî olsun.'

Mahmut Arıkan’ın bu ziyareti, hem siyasi hem de kültürel bağların pekişmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.