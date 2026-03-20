Mahmut Arıkan, Hunat Camii'nde Vatandaşlarla Bayramlaştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan Bayramı namazını Kayseri'nin tarihi Hunat Camii'nde eda etti. Namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Arıkan, bayramlaşarak hemşehrileriyle sohbet etti.
“Bayramlar, Kardeşliğin ve Dayanışmanın En Güzel Vakti”
Bayramlaşma sırasında birlik ve beraberlik mesajı veren Arıkan, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu vurguladı.
Yoğun İlgi ve Samimi Karşılamalar
Hunat Camii’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Arıkan, çocuklarla yakından ilgilendi, yaşlılarla sohbet etti, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.