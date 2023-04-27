Mahmut Arıkan'ın seçim ofisi açılışı mini miting havasında

Saadet Partisi kontenjanından CHP Kayseri 2. Sıra Milletvekili adayı Mahmut Arıkan, milletvekili adayları ve partililerden oluşan görkemli bir kalabalık eşliğinde seçim ofisinin açılışını yaptı.

Seçim ofisinin açıldığı caddeyi dolduran kalabalığa hitab eden vekil adayı Mahmut Arıkan, halka hitaben bir konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti.