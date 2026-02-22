Mahmut Arıkan, İstanbul İftarı'nda siyasi liderleri aynı sofrada buluşturdu
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel İstanbul İftarı, farklı siyasi partilerin genel başkanlarını ve üst düzey temsilcilerini Yenikapı'da bir araya getirdi.
Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Düzenlenen İftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve davetliler katılım sağladı.