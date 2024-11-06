Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı oluyor

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre Saadet Partisi'nin genel başkanlık görevi Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan’a devredilecek. Partiden yapılan yazılı basın açıklamasında ise, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun talebi ve teşkilatla yapılan görüşmelerin ardından, 9. Olağan Kongre için tarih ve gündem belirlendi. Kongrenin, partinin hedefleri doğrultusunda birlik ve bütünlük içinde geçmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, 4 Kasım 2024 tarihinde yapılan Yüksek İstişare Toplantısı’nda, partinin geleceği için kritik bir karar alındı.

Toplantıda, Saadet Partisi'nin "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya" vizyonunu gerçekleştirebilmesi adına, Genel Başkanlık görevinin Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’a devredilmesi kararlaştırıldı. Kongre delegelerinin ve teşkilat mensuplarının geniş çoğunluğunun desteğini alan bu karar, Yüksek İstişare Kurulu tarafından da oybirliğiyle onaylandı. Mahmut Arıkan, uzun süredir partinin Genel Başkan Vekilliği görevini yürütüyor ve genel başkanlık göreviyle birlikte partinin yol haritasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Arıkan’ın liderliğinde, Saadet Partisi'nin "büyük Türkiye" vizyonunu gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atılması bekleniyor.

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Kimdir?

Mahmut Arıkan, Saadet Partisi’nin önde gelen isimlerinden biri olarak, hem Saadet Partisi Genel Başkan Vekili hem de Kayseri Milletvekili olarak görev yapmaktadır. Partinin çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev almış, teşkilat içindeki tecrübesiyle tanınan Arıkan, Saadet Partisi’nin çeşitli yönetim kademelerinde önemli rol oynamıştır. Geçmişte Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevini üstlenen Arıkan, teşkilatçılık ve liderlik konusundaki yetkinliğiyle partisine önemli katkılarda bulunmuş, halk tarafından sevilen ve saygı duyulan bir siyasetçi olarak öne çıkmıştır. Teşkilat içinde kazandığı güven ve saygı, onun parti içindeki etkili duruşunun temelini oluşturmuş, parti üyeleri ve delegeleri arasında güçlü bir destek kazanmasına zemin hazırlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kongre Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?

Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi, 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 10:00’da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Kongreye, partinin tüm teşkilat mensupları ve delegeleri tam kadro katılım sağlayacak.