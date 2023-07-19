Mahmut Arslan: 'Filistin'de vatansız kalmama mücadelesi bütün zorluklara rağmen devam ediyor'

Kayseri'de HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi tarafından düzenlenen 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için Buradayız' konulu programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Filistin'de vatansız kalmama mücadelesi bütün zorluklara rağmen devam ediyor' dedi.

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  • 19.07.2023 21:28
  • Güncelleme: 20.07.2023 07:11
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Mahmut Arslan: 'Filistin'de vatansız kalmama mücadelesi bütün zorluklara rağmen devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi tarafından düzenlenen ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için Buradayız’ konulu programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Filistin’de vatansız kalmama mücadelesi bütün zorluklara rağmen devam ediyor” dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, 22,23 ve 24. Dönem Manisa Milletvekili TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı ve HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, akademisyenler ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, “Bize Kayseri’de program yapalım dediklerinde HAK-İŞ Konfederasyonu genel başkanımız ve 22, 23 ve 24. dönem Manisa milletvekilimiz teklifi yaptıklarında heyecanımız heyecanımız bugüne kadar hiç bu ana kadar dinmedi. Allah razı olsun sizler de bu salona teşrif ettiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise, Kayseri’nin Türkiye ve İslam ümmeti için çok önemli rol oynadığını söyleyerek, “Bugün büyük bir onur duyuyoruz bu güzel insanlarla birlikte olmaktan. Çünkü biliyoruz Kayseri her zaman çok büyük bir rol oynamıştır Türkiye için ve İslam ümmeti için. Çünkü Kayseri çok köklü bir tarihe sahiptir. Kayseri’nin doğurduğu büyük mimar Sinan ve Kayseri’nin doğurduğu Şehit Furkan Doğan Kayseri’nin gurur kaynağıdır. Bizim için de gurur kaynağıdır. Böyle aslanlar doğuran bir kentte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehit Furkan Doğan, Filistin topraklarında Filistin davası için şehit olduğunda aslında sadece kendinin değil, sizin de hissiyatınızı, ruhunuzu ve düşüncenizi temsil etmişti. İnsanlara şükretmeyen Allah’a şükretmez diye güzel bir sözümüz var. Bu nedenle bu güzel şehirde bizi ağırlayan ve bu programın yapılmasına vesile olan değerli dostum Mahmut Arslan’a ve Hüseyin Tanrıverdi’ye teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu emeklerinizden dolayı” ifadelerini kullandı.

Her aldıkları kararda Filistin’i gözettiklerini söyleyen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’in kuruluşundan bu yana tam 47 yıldır Filistin halkıyla dayanışmamız her zaman önemli bir yer tutmuştur. Her aldığımız kararlarda mutlaka Filistin yer almıştır. Son 4 yıl içerisinde bunu biraz daha arttırarak, Filistin konusundaki sorumluluklarımıza biraz daha yenilerini ekledik. Hem uluslararası alanda hem de ülkemizde bu konuda yeni ve önemli adımlar attık. Buradaki kardeşlerimizin 3 kuşaktan itibaren yani 100 yıl, 1 asırdır işgal edilmiş topraklarında onur ve haysiyet mücadelesi yapıyorlar. Dünyanın hiçbir milletine nasip olmayan ağır bir faturayı öderken büyük bir kahramanlık gösteriyorlar. Hatırlayın Suriye’nin işgalinden sonra Suriye halkının nasıl başka ülkelere dağıldığını biliyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz 1 asırdır dedelerinin bıraktığı mücadeleyi daha ileriye taşımaya çalışıyorlar. Burada bu kardeşlerimiz mücadelesini sürdürüyor. Vatansız kalmamak adına özgürlüklerini, bağımsızlıklarını bu ülkede yaşayarak kazanacaklarına inandıkları için mücadeleyi sürdürüyorlar. Onun için Gazze’de de Batı Şeria’da da Filistin’in bütün topraklarında bu mücadele bütün zorluklara rağmen devam ediyor. Bu toplantıların inşallah devamı gelecek” dedi.

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İHA

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